Минэкологии планирует привлечь инвесторов к переработке отходов

В правительстве планируют привлекать инвестиции в строительство объектов переработки отходов.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает "Украинский капитал".

"Мы рассчитываем на то, что это станет бизнесом - будет выгодно инвестору. Только при такой ситуации мы можем эффективно выдвигать максимально экологические требования к такому предприятию. В то же время они будут выполнять свою функцию - спасать нас от отходов, в которых мы тонем", - отметил министр .

Абрамовский рассказал, что уже общался с инвесторами, которые хотят вложить деньги в эту отрасль. По его словам, уже несколько инвесторов готовы строить предприятия переработки отходов.

"Такие проекты есть. Я общался с несколькими инвесторами, одним очень большим, который хочет построить 5 предприятий в Западной Украине. Нужно просто помочь ему такой инвест-няней, которую анонсировал президент", - добавил он.

Абрамовский подчеркнул, что управление отходами будет происходить согласно "иерархии", где сначала мусор будет становиться вторичным сырьем, а уже в конце - "захоронение" отходов.

"Есть масса отходов, которые могут использоваться несколько раз. Они не выходят из оборота, только нужно правильно ими управлять. Они должны отдельно собираться, а не перемешиваться в одном баке, потом не перемешиваться в одном автомобиле. Такие правила и вводит наш новый законопроект рамочный" , - пояснил он.

Напомним:

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении закон об управлении отходами. В нем, в частности, говорится о развертывании муниципального раздельного сбора отходов, а также о создании прозрачных условий для привлечения инвестиций на строительство мусороперерабатывающих объектов.