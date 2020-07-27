МХП представил операционные результаты своей деятельности за І полугодие

Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы, главный офис которой находится в Украине, представила операционные результаты своей деятельности за второй квартал и шесть месяцев, которые завершились 30 июня 2020 г.

Производство курятины и связанная деятельность (без рр)

Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Украине (Винницкая область) была объявлена в I квартале 2020 года и вызвал временное прекращение экспорта из Украины в ЕС (восстановлено в начале марта 2020 года), Саудовскую Аравию и другие рынки Ближнего Востока (восстановлено в феврале и марте 2020), а также в страны СНГ (открылись с мая 2020 года).

С целью смягчения неблагоприятного влияния на деятельность и рентабельность МХП, руководство Компании приняло решение уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10% (с февраля до конца марта 2020 года).

С начала апреля, все производственные мощности птицеводства Компании продолжают работать на полную мощность снова.

Общие объемы производства курятины МХП во ІІ кв. 2020 г. остались относительно стабильными и составили 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 г.: 182 306 тонн) и приблизительно на 2% выше по сравнению с І кв. 2020 г. (178 640 тонн).

В І полугодии производство курятины выросло на 2% и составило 359 931 тонн (І полугодие 2019 г.: 353 578 тонн).

Продажи и цены на курятину

В течение І полугодия 2020 г. продажи третьим лицам составили 328 385 тонн курятины, что на 5% ниже, чем в І полугодии 2019 г. Это обусловлено в основном сложной ситуацией как на внутреннем (главным образом во II квартале), так и на экспортном рынках, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в I квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года.

В течение ІІ кв. 2020 г. объем экспорта курятины составил 88 505 тонн и снизился на 9% по сравнению со ІІ кв. 2019 г. (97 439 тонн) и примерно на 8% выше по сравнению с І кв. 2020 г.

В І полугодии 2020 г. экспорт курятины снизился на 10% по сравнению с І полугодием 2019 г. (190 484 тонн) и составил 170 553 тонн.

Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины преимущественно в страны Ближнего Востока, СНГ и Африки.

Общий экспорт курятины в І полугодии 2020 г. составил около 52% против 55% за І полугодие 2019 г. от общего объема продаж курятины.

Курятина ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019 І полугод. 2020 % Объем продаж третьим лицам, тонн 181 273 170 912 -6% 345 278 328 385 -5% - Внутренние продажи 83 835 82 407 -2% 154 794 157 832 2% - Экспорт 97 439 88 505 -9% 190 484 170 553 -10% - Средняя цена за 1 кг без учета НДС, грн 40,06 34,16 -15% 39,63 34,30 -13% - Средняя цена за 1 кг без учета НДС, US$ 1,51 1,27 -16% 1,45 1,32 -9% - Цена за 1 кг без учета НДС, грн (Украина) 37,66 31,82 -16% 37,08 32,14 -13% - Цена за 1 кг без учета НДС, US$ (экспорт) 1,59 1,35 -15% 1,53 1,40 -9%

Во ІІ кв. 2019 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 34,16 грн за кг натурального веса (US$ 1,27) без НДС, и уменьшилась на 15% в гривне.

Средняя цена на курятину в І полугодии 2020 г. составила 34,30 грн (US$ 1,32), что на 13% ниже в гривне, по сравнению с ценой в первом полугодии 2019 г.

Цены во II кв. и I полугодии 2020 г. снизились главным образом, из-за изменения ассортимента продукции (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и низкие цены на филе в ЕС.

Растительное масло

Объем продаж, тонн ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019 І полугод. 2020 % Подсолнечное масло 86 661 82 646 -5% 186 487 163 356 -12% Соевое масло 9 097 10 841 19% 24 249 21 609 -11%

Во II кв. 2020 г. продажи подсолнечного масла МХП уменьшились на 5% до 82 646 тонн по сравнению с II кв. 2019 г. – 86 661 тонн, вызванные в основном уменьшением производства масла путем уменьшения доли подсолнечного жмыха в комбикорме.

В I полугодии 2020 г. экспорт подсолнечного масла составил 163 356 тонн, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уменьшение объемов в I полугодии 2020 г. обусловлено главным образом уменьшением входящих запасов по состоянию на 1 января 2020 года, в результате изменения условий поставки с DAP на FOB.

Во ІІ кв. 2020 г. экспорт соевого масла составил 10 841 тонн, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате уменьшения остатков, и совокупно за шесть месяцев 2020 г. – 21 609 тонн, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате уменьшения производства (уменьшение доли соевого шрота в комбикорме и продаж третьим лицам).

Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты.

Растениеводство

В 2020 г. в сегменте растениеводство МХП планируется собрать урожай с 365 000 гектаров земли.

Сбор озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы продолжается.

С порядка 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям Компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур.

Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.

Продукты мясопереработки и другая сельскохозяйственная деятельность

Продукты мясопереработки ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019 І полугод. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 9 094 8 607 -5% 16 666 16 522 -1% Цена за 1 кг, без НДС, грн 66,75 70,77 6% 66,29 69,99 6% Полуфабрикаты ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019 І полугод. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 4 400 4 361 -1% 8 467 8 537 1% Цена за 1 кг, без НДС, грн 40,61 38,63 -5% 40,67 39,91 -2%

Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мяса) в I полугодии 2020 г. составил 16 522 тонн и остался относительно стабильным год к году.

Средняя цена в І полугодии 2020 г. выросла на 6% до 69,99 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря стратегии повышения цен на продукцию и увеличению доли более дорогой продукции в ассортименте.

Объем продаж полуфабрикатов в І полугодии 2020 г. составил 8 537 тонн и остался относительно стабильным год к году.

Средняя цена в І полугодии 2020 г. снизилась на 2% до 39,91 грн за 1 кг (без НДС) в основном из-за изменения продуктового микса, что было вызвано временной приостановкой деятельности HoReCa (например, KFC, местные услуги быстрого питания и т.д.) во время деятельности Компании из-за пандемии COVID-19.

Европейский Операционный Сегмент (PP)

Курятина ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019 І полугод. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 15 835 15 855 0% 21 014 31 038 47% Цена за 1 кг, без НДС, EUR 2,67 2,50 -6% 2.65 2,53 -4%

Следуя стратегии PP по увеличению производства продукции из курятины и увеличения мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, во II кв. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 26 101 тонн мяса курятины и индейки (на 67% больше, чем во II кв. 2019 г.), в то время как продажи курятины составили 15 855 тонн.

В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 49 959 тонн мяса курятины и индейки (на 143% больше, чем в I полугодии 2019), в то время как продажи курятины составили 31 038 тонн.

Продукты мясопереработки ІІ кв. 2019 ІІ кв. 2020 % І полугод. 2019** І полугод. 2020 % Объемы продаж третьим лицам, тонн 8 430 8 292 -2% 11 092 17 498 58% Цена за 1 кг, без НДС, EUR 2,70 2,69 0% 2,70 2,72 1%

Во II кв. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10 708 тонн, в то время как продажи составили 8 292 тонн.

В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 18 922 тонн, в то время как продажи составили 17 798 тонн.

Про МХП:

МХП является ведущим производителем продукции птицеводства не только в Украине, но и на Балканах (Группа компаний Perutnina Ptuj) и в ЕС.

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке (около 57% промышленной продукции) и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. Компания владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яйца, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж курятины (в том числе партнерские брендированные точки).

Вертикальная интеграция позволяет минимизировать зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет Компании воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья, конечное качество и безопасность продукции для точек продаж.

Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 дистрибуционных центров в больших городах Украины. Компания использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.

MHP также занимает ведущую позицию в растениеводстве и выращивает зерно, кукурузу, сою и подсолнечник для поддержки вертикальной интеграции производства курятины. А другие культуры – пшеницу, рапс и т.д. – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

Балканы: Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Северной Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины - от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и дальнейшей переработки курятины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.