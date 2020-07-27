Все разделы
Укр / Рус
PROMOTED

МХП представил операционные результаты своей деятельности за І полугодие

Понедельник, 27 июля 2020, 13:10

Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы, главный офис которой находится в Украине, представила операционные результаты своей деятельности за второй квартал и шесть месяцев, которые завершились 30 июня 2020 г.

Производство курятины и связанная деятельность (без рр)

Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Украине (Винницкая область) была объявлена в I квартале 2020 года и вызвал временное прекращение экспорта из Украины в ЕС (восстановлено в начале марта 2020 года), Саудовскую Аравию и другие рынки Ближнего Востока (восстановлено в феврале и марте 2020), а также в страны СНГ (открылись с мая 2020 года).

С целью смягчения неблагоприятного влияния на деятельность и рентабельность МХП, руководство Компании приняло решение уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10% (с февраля до конца марта 2020 года).

С начала апреля, все производственные мощности птицеводства Компании продолжают работать на полную мощность снова.

Общие объемы производства курятины МХП во ІІ кв. 2020 г. остались относительно стабильными и составили 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 г.: 182 306 тонн) и приблизительно на 2% выше по сравнению с І кв. 2020 г. (178 640 тонн).

В І полугодии производство курятины выросло на 2% и составило 359 931 тонн (І полугодие 2019 г.: 353 578 тонн).

Продажи и цены на курятину

В течение І полугодия 2020 г. продажи третьим лицам составили 328 385 тонн курятины, что на 5% ниже, чем в І полугодии 2019 г. Это обусловлено в основном сложной ситуацией как на внутреннем (главным образом во II квартале), так и на экспортном рынках, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в I квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года.

В течение ІІ кв. 2020 г. объем экспорта курятины составил 88 505 тонн и снизился на 9% по сравнению со ІІ кв. 2019 г. (97 439 тонн) и примерно на 8% выше по сравнению с І кв. 2020 г.

В І полугодии 2020 г. экспорт курятины снизился на 10% по сравнению с І полугодием 2019 г. (190 484 тонн) и составил 170 553 тонн.

Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины преимущественно в страны Ближнего Востока, СНГ и Африки.

Общий экспорт курятины в І полугодии 2020 г. составил около 52% против 55% за І полугодие 2019 г.  от общего объема продаж курятины.

Курятина

ІІ кв.  2019

ІІ кв.      2020

%

І полугод. 2019

І полугод. 2020

%

Объем продаж третьим лицам, тонн

181 273

170 912

     -6%

345 278

328 385

     -5%

- Внутренние продажи

83 835

82 407

-2%

154 794

157 832

2%

- Экспорт

97 439

 88 505

-9%

190 484

170 553

-10%

- Средняя цена за 1 кг без учета НДС, грн

40,06

34,16

-15%

39,63

34,30

-13%

- Средняя цена за 1 кг без учета НДС, US$

1,51

1,27

-16%

1,45

1,32

-9%

- Цена за 1 кг без учета НДС, грн (Украина)

37,66

31,82

-16%

37,08

32,14

-13%

- Цена за 1 кг без учета НДС, US$ (экспорт)

1,59

1,35

-15%

1,53

1,40

-9%

Во ІІ кв. 2019 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 34,16 грн за кг натурального веса (US$ 1,27) без НДС, и уменьшилась на 15% в гривне.

Средняя цена на курятину в І полугодии 2020 г. составила 34,30 грн (US$ 1,32), что на 13% ниже в гривне, по сравнению с ценой в первом полугодии 2019 г.

Цены во II кв. и I полугодии 2020 г. снизились главным образом, из-за изменения ассортимента продукции (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и низкие цены на филе в ЕС.

Растительное масло

Объем продаж, тонн

ІІ кв.  2019

ІІ кв.       2020

%

І полугод.  2019

І полугод. 2020

%

Подсолнечное масло

86 661

82 646

-5%

186 487

163 356

       -12%

Соевое масло

9 097

10 841

19%

24 249

21 609

-11%

Во II кв. 2020 г. продажи подсолнечного масла МХП уменьшились на 5% до 82 646 тонн по сравнению с II кв. 2019 г. – 86 661 тонн, вызванные в основном уменьшением производства масла путем уменьшения доли подсолнечного жмыха в комбикорме.

В I полугодии 2020 г. экспорт подсолнечного масла составил 163 356 тонн, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уменьшение объемов в I полугодии 2020 г.  обусловлено главным образом уменьшением входящих запасов по состоянию на 1 января 2020 года, в результате изменения условий поставки с DAP на FOB.

Во ІІ кв. 2020 г. экспорт соевого масла составил 10 841 тонн, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате уменьшения остатков, и совокупно за шесть месяцев 2020 г. – 21 609 тонн, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате уменьшения производства (уменьшение доли соевого шрота в комбикорме и продаж третьим лицам).

Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты.

Растениеводство

В 2020 г. в сегменте растениеводство МХП планируется собрать урожай с 365 000 гектаров земли.

Сбор озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы продолжается.

С порядка 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям Компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур.

Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.

Продукты мясопереработки и другая сельскохозяйственная деятельность

Продукты мясопереработки

ІІ кв. 2019

ІІ кв.      2020

%

І полугод. 2019

І полугод. 2020

%

Объемы продаж третьим лицам, тонн

9 094

8 607

-5%

16 666

16 522

-1%

Цена за 1 кг, без НДС, грн

66,75

70,77

6%

66,29

69,99

6%

Полуфабрикаты

ІІ кв.  2019

ІІ кв.     2020

%

І полугод. 2019

І полугод. 2020

%

Объемы продаж третьим лицам, тонн

4 400

4 361

       -1%

8 467

8 537

1%

Цена за 1 кг, без НДС, грн

40,61

38,63

-5%

40,67

39,91

-2%

Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мяса) в I полугодии 2020 г. составил 16 522 тонн и остался относительно стабильным год к году.

Средняя цена в І полугодии 2020 г. выросла на 6% до 69,99 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря стратегии повышения цен на продукцию и увеличению доли более дорогой продукции в ассортименте.

Объем продаж полуфабрикатов в І полугодии 2020 г. составил 8 537 тонн и остался относительно стабильным год к году.

Средняя цена в І полугодии 2020 г. снизилась на 2% до 39,91 грн за 1 кг (без НДС) в основном из-за изменения продуктового микса, что было вызвано временной приостановкой деятельности HoReCa (например, KFC, местные услуги быстрого питания и т.д.) во время деятельности Компании из-за пандемии COVID-19.

Европейский Операционный Сегмент (PP)

Курятина

ІІ кв. 2019

ІІ кв.      2020

%

І полугод. 2019

І полугод. 2020

%

Объемы продаж третьим лицам, тонн

15 835

15 855

0%

21 014

31 038

47%

Цена за 1 кг, без НДС, EUR

2,67

2,50

-6%

2.65

2,53

-4%

Следуя стратегии PP по увеличению производства продукции из курятины и увеличения мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, во II кв. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 26 101 тонн мяса курятины и индейки (на 67% больше, чем во II кв. 2019 г.), в то время как продажи курятины составили 15 855 тонн.

В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 49 959 тонн мяса курятины и индейки (на 143% больше, чем в I полугодии 2019), в то время как продажи курятины составили 31 038 тонн.

Продукты мясопереработки

ІІ кв. 2019

ІІ кв.      2020

%

І полугод. 2019**

І полугод. 2020

%

Объемы продаж третьим лицам, тонн

8 430

8 292

-2%

11 092

17 498

58%

Цена за 1 кг, без НДС, EUR

2,70

2,69

0%

2,70

2,72

1%

Во II кв. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10 708 тонн, в то время как продажи составили 8 292 тонн.

В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 18 922 тонн, в то время как продажи составили 17 798 тонн.

Про МХП:

МХП является ведущим производителем продукции птицеводства не только в Украине, но и на Балканах (Группа компаний Perutnina Ptuj) и в ЕС.

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке (около 57% промышленной продукции) и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. Компания владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яйца, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж курятины (в том числе партнерские брендированные точки).

Вертикальная интеграция позволяет минимизировать зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет Компании воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья, конечное качество и безопасность продукции для точек продаж.

Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 дистрибуционных центров в больших городах Украины. Компания использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.

MHP также занимает ведущую позицию в растениеводстве и выращивает зерно, кукурузу, сою и подсолнечник для поддержки вертикальной интеграции производства курятины. А другие культуры – пшеницу, рапс и т.д. – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

Балканы: Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Северной Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины - от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и дальнейшей переработки курятины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!