МХП представил операционные результаты своей деятельности за І полугодие
Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы, главный офис которой находится в Украине, представила операционные результаты своей деятельности за второй квартал и шесть месяцев, которые завершились 30 июня 2020 г.
Производство курятины и связанная деятельность (без рр)
Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Украине (Винницкая область) была объявлена в I квартале 2020 года и вызвал временное прекращение экспорта из Украины в ЕС (восстановлено в начале марта 2020 года), Саудовскую Аравию и другие рынки Ближнего Востока (восстановлено в феврале и марте 2020), а также в страны СНГ (открылись с мая 2020 года).
С целью смягчения неблагоприятного влияния на деятельность и рентабельность МХП, руководство Компании приняло решение уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10% (с февраля до конца марта 2020 года).
С начала апреля, все производственные мощности птицеводства Компании продолжают работать на полную мощность снова.
Общие объемы производства курятины МХП во ІІ кв. 2020 г. остались относительно стабильными и составили 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 г.: 182 306 тонн) и приблизительно на 2% выше по сравнению с І кв. 2020 г. (178 640 тонн).
В І полугодии производство курятины выросло на 2% и составило 359 931 тонн (І полугодие 2019 г.: 353 578 тонн).
Продажи и цены на курятину
В течение І полугодия 2020 г. продажи третьим лицам составили 328 385 тонн курятины, что на 5% ниже, чем в І полугодии 2019 г. Это обусловлено в основном сложной ситуацией как на внутреннем (главным образом во II квартале), так и на экспортном рынках, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в I квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года.
В течение ІІ кв. 2020 г. объем экспорта курятины составил 88 505 тонн и снизился на 9% по сравнению со ІІ кв. 2019 г. (97 439 тонн) и примерно на 8% выше по сравнению с І кв. 2020 г.
В І полугодии 2020 г. экспорт курятины снизился на 10% по сравнению с І полугодием 2019 г. (190 484 тонн) и составил 170 553 тонн.
Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины преимущественно в страны Ближнего Востока, СНГ и Африки.
Общий экспорт курятины в І полугодии 2020 г. составил около 52% против 55% за І полугодие 2019 г. от общего объема продаж курятины.
|
Курятина
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019
|
І полугод. 2020
|
%
|
Объем продаж третьим лицам, тонн
|
181 273
|
170 912
|
-6%
|
345 278
|
328 385
|
-5%
|
- Внутренние продажи
|
83 835
|
82 407
|
-2%
|
154 794
|
157 832
|
2%
|
- Экспорт
|
97 439
|
88 505
|
-9%
|
190 484
|
170 553
|
-10%
|
- Средняя цена за 1 кг без учета НДС, грн
|
40,06
|
34,16
|
-15%
|
39,63
|
34,30
|
-13%
|
- Средняя цена за 1 кг без учета НДС, US$
|
1,51
|
1,27
|
-16%
|
1,45
|
1,32
|
-9%
|
- Цена за 1 кг без учета НДС, грн (Украина)
|
37,66
|
31,82
|
-16%
|
37,08
|
32,14
|
-13%
|
- Цена за 1 кг без учета НДС, US$ (экспорт)
|
1,59
|
1,35
|
-15%
|
1,53
|
1,40
|
-9%
Во ІІ кв. 2019 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 34,16 грн за кг натурального веса (US$ 1,27) без НДС, и уменьшилась на 15% в гривне.
Средняя цена на курятину в І полугодии 2020 г. составила 34,30 грн (US$ 1,32), что на 13% ниже в гривне, по сравнению с ценой в первом полугодии 2019 г.
Цены во II кв. и I полугодии 2020 г. снизились главным образом, из-за изменения ассортимента продукции (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и низкие цены на филе в ЕС.
Растительное масло
|
Объем продаж, тонн
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019
|
І полугод. 2020
|
%
|
Подсолнечное масло
|
86 661
|
82 646
|
-5%
|
186 487
|
163 356
|
-12%
|
Соевое масло
|
9 097
|
10 841
|
19%
|
24 249
|
21 609
|
-11%
Во II кв. 2020 г. продажи подсолнечного масла МХП уменьшились на 5% до 82 646 тонн по сравнению с II кв. 2019 г. – 86 661 тонн, вызванные в основном уменьшением производства масла путем уменьшения доли подсолнечного жмыха в комбикорме.
В I полугодии 2020 г. экспорт подсолнечного масла составил 163 356 тонн, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уменьшение объемов в I полугодии 2020 г. обусловлено главным образом уменьшением входящих запасов по состоянию на 1 января 2020 года, в результате изменения условий поставки с DAP на FOB.
Во ІІ кв. 2020 г. экспорт соевого масла составил 10 841 тонн, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате уменьшения остатков, и совокупно за шесть месяцев 2020 г. – 21 609 тонн, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате уменьшения производства (уменьшение доли соевого шрота в комбикорме и продаж третьим лицам).
Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты.
Растениеводство
В 2020 г. в сегменте растениеводство МХП планируется собрать урожай с 365 000 гектаров земли.
Сбор озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы продолжается.
С порядка 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям Компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур.
Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.
Продукты мясопереработки и другая сельскохозяйственная деятельность
|
Продукты мясопереработки
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019
|
І полугод. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
9 094
|
8 607
|
-5%
|
16 666
|
16 522
|
-1%
|
Цена за 1 кг, без НДС, грн
|
66,75
|
70,77
|
6%
|
66,29
|
69,99
|
6%
|
Полуфабрикаты
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019
|
І полугод. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
4 400
|
4 361
|
-1%
|
8 467
|
8 537
|
1%
|
Цена за 1 кг, без НДС, грн
|
40,61
|
38,63
|
-5%
|
40,67
|
39,91
|
-2%
Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мяса) в I полугодии 2020 г. составил 16 522 тонн и остался относительно стабильным год к году.
Средняя цена в І полугодии 2020 г. выросла на 6% до 69,99 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря стратегии повышения цен на продукцию и увеличению доли более дорогой продукции в ассортименте.
Объем продаж полуфабрикатов в І полугодии 2020 г. составил 8 537 тонн и остался относительно стабильным год к году.
Средняя цена в І полугодии 2020 г. снизилась на 2% до 39,91 грн за 1 кг (без НДС) в основном из-за изменения продуктового микса, что было вызвано временной приостановкой деятельности HoReCa (например, KFC, местные услуги быстрого питания и т.д.) во время деятельности Компании из-за пандемии COVID-19.
Европейский Операционный Сегмент (PP)
|
Курятина
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019
|
І полугод. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
15 835
|
15 855
|
0%
|
21 014
|
31 038
|
47%
|
Цена за 1 кг, без НДС, EUR
|
2,67
|
2,50
|
-6%
|
2.65
|
2,53
|
-4%
Следуя стратегии PP по увеличению производства продукции из курятины и увеличения мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, во II кв. 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 26 101 тонн мяса курятины и индейки (на 67% больше, чем во II кв. 2019 г.), в то время как продажи курятины составили 15 855 тонн.
В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 49 959 тонн мяса курятины и индейки (на 143% больше, чем в I полугодии 2019), в то время как продажи курятины составили 31 038 тонн.
|
Продукты мясопереработки
|
ІІ кв. 2019
|
ІІ кв. 2020
|
%
|
І полугод. 2019**
|
І полугод. 2020
|
%
|
Объемы продаж третьим лицам, тонн
|
8 430
|
8 292
|
-2%
|
11 092
|
17 498
|
58%
|
Цена за 1 кг, без НДС, EUR
|
2,70
|
2,69
|
0%
|
2,70
|
2,72
|
1%
Во II кв. 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10 708 тонн, в то время как продажи составили 8 292 тонн.
В I полугодии 2020 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 18 922 тонн, в то время как продажи составили 17 798 тонн.
Про МХП:
МХП является ведущим производителем продукции птицеводства не только в Украине, но и на Балканах (Группа компаний Perutnina Ptuj) и в ЕС.
МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке (около 57% промышленной продукции) и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. Компания владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яйца, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж курятины (в том числе партнерские брендированные точки).
Вертикальная интеграция позволяет минимизировать зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет Компании воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья, конечное качество и безопасность продукции для точек продаж.
Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 дистрибуционных центров в больших городах Украины. Компания использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.
MHP также занимает ведущую позицию в растениеводстве и выращивает зерно, кукурузу, сою и подсолнечник для поддержки вертикальной интеграции производства курятины. А другие культуры – пшеницу, рапс и т.д. – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.
Балканы: Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Северной Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины - от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и дальнейшей переработки курятины.
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
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