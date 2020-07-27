Дубилет объявил о запуске нового бизнеса: программной кассы Checkbox
Сооснователь monobank, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о запуске нового бизнеса - программного продукта (РРО) Checkbox.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Компания называется Checkbox. Мы создали крутой программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективнее. Речь идет о так называемых программных РРО или, проще, программных кассах", - написал он.
По его словам, компания выделяет три сегмента клиентов: малый бизнес, интернет-магазины, розничная торговля (средний и крупный бизнес).
"Напомню, что налоговая создала для предпринимателей также мобильное приложение, но, к сожалению, пока в нем очень непросто разобраться, особенно в вопросах электронной подписи", - добавил Дубилет.
"Сейчас мы тестируем продукт с несколькими крупными сетями, которые благодаря нам смогут экономить по-крупному.
Мы запускаем сервис уже с 1 августа. Мы не сможем дать доступ к продукту сразу всем желающим, но стараемся это сделать как можно быстрее", - добавил он.
Над Checkbox также работают Андрей Сухов, Юлия Гусева и Вадим Ходок.
До октября сервис будет бесплатным. Для малого бизнеса, начиная с октября, продукт будет стоить 149 грн за одну кассу в месяц.
Экономическая правда
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