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Франция будет требовать тест в аэропорту от путешественников из 16 стран

Пятница, 24 июля 2020, 18:35
 

Франция будет требовать сдать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт для путешественников из 16 стран, признанных "рисковыми".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил премьер Франции Жан Кастекс.

Речь идет о гражданах или людей с правом на проживание во Франции, так как для всех остальных граждан из "рисковых" стран въезд во Францию ​​остается запрещенным.

В "красном списке" - США, Алжир, Марокко, Сербия и Черногория, Турция, Израиль, ОАЭ, Катар, Кувейт, ЮАР, Индия, Бразилия, Чили, Мексика и Перу.

Тест нужно будет сдавать в аэропорту по прибытии. На такой шаг пошли из-за того, что в некоторых странах доступ к тестам затруднен.

Требование собираются ввести со следующей недели или с начала августа.

Напомним, 16 июля Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

Европейская правда

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Франция коронавирус авиа

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