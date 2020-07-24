Дело Airbus: ЕС требует у США немедленно отменить пошлины на европейские товары
ЕС после достижения договоренности по устранению нарушения правил ВТО концерном Airbus требует от США немедленной отмены пошлин на европейские товары.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
В Еврокомиссии, в частности, сообщили, что сегодня правительства Франции и Испании договорились с Airbus изменить условия субсидий, предоставленных ими для разработки самолета А350, с учетом рыночных условий.
Это означает, что Европейский Союз и соответствующие государства - члены – Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", - полностью соблюдаются решение Мировой организации торговли (ВТО) в деле Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер по экспорту из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования длительного спора.
"Неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемы, и, исходя из соблюдения требований в деле Airbus, мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили эти неоправданные тарифы. ЕС внес конкретные предложения по достижению переговорного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданские воздушные судна и остается открытым для работы с США, чтобы согласовать справедливый и сбалансированный результат, а также о предстоящих правила предоставления субсидий в авиационном секторе", - заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган.
Напомним, 18 октября прошлого года Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus, которые Вашингтон назвал незаконными.
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