Последние изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС - премьер

Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который должен предоставить преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" во время поездки в Брюссель.

Премьер стал первым чиновником, который публично признал противоречие между законопроектом и ассоциацией, хотя по данным ЕП, в непубличном общении правительство предупреждало об этом депутатов.

"В нынешней редакции проект закона не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации, поэтому конечно правительство будет настаивать на том, что мы должны откорректировать редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала международные соглашения, и не только Соглашение об ассоциации", - заявил премьер .

Шмыгаль подчеркнул, что он принципиально поддерживает преференции для национальных производителей, но их можно достичь без нарушения обязательств Украины.

"Мы должны поддерживать своих производителей, но в то же время я не сторонник нарушения международных соглашений. Закон принят в первом чтении - достаточно жесткий в отношении наших международных партнеров, хотя интересный для нашей промышленности и экономики. Наша задача - найти золотую середину, поддержать собственную промышленность, но не нарушить наши международные соглашения, подписанные с ЕС, с ВТО и т.д. ", - пояснил глава правительства.

"Нужно понимание, что не может идти о жесткой локализации - когда ставятся квалификационные критерии, допуск или недопуск. Это была бы дискриминация - не допускать кого-то, кто не имеет украинской составляющей. Их надо допускать.

Но речь может идти об использовании в госзакупках неценовых критериев в размере 30%, которые, возможно, будут давать какую-то фору и преференции товарам, которые имеют определенную составляющую национального производства", - заявил премьер-министр.

Денис Шмыгаль не исключил, что европейская сторона будет поднимать этот вопрос на встречах в Брюсселе, хотя заверил "Европейскую правду", что "пока европейские партнеры совершенно спокойно это воспринимают, потому что понимают, что это первое чтение".

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Европейская правда