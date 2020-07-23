Понять экономику можно без проблем - есть комиксы

Неужели экономика только для экономистов?!

У большинства людей слова "экономика" или "экономическая политика" ассоциируются с чем-то сложным и не до конца вразумительным, тем, чем должны были бы заниматься, видимо, экономисты...

Но в то же время "экономика" присутствует в жизни каждого человека, потому что каждый день приходится принимать множество даже самых простых экономических решений, в том числе касающихся заработка денег или потребления различных товаров либо услуг.

Ежедневно возникает необходимость взаимодействовать с различными институтами: учебными заведениями, больницами, органами власти - а между тем все они представляют собой часть экономической жизни страны.

И что важно - каждые пять лет мы избираем политиков, которые зачастую предлагают нам замечательные экономические перспективы, а в конечном итоге мы получаем вовсе не то, на что рассчитывали...

При этом не многие задумываются над тем, как все работает и почему работает именно так, а не иначе.

Так что без понимания экономики и ее принципов не обойтись. По крайней мере без понимания на простом, доступном уровне.

Комикс об экономике - чтобы быстро все понять

Классной альтернативой погружению в объемные труды известных экономистов может стать комикс "Экономика: как она работает (и не работает) в словах и рисунках".

Пытаясь прежде всего самому понять главные экономические принципы, автор отправился в путешествие во времени, начиная с самого раннего периода - натурального хозяйства - и шаг за шагом двигаясь по истории до наших дней.

Такой экскурс, изложенный простым, доступным языком и в виде рисунков, дает возможность каждому читателю понять, как появились деньги, развилась международная торговля, как возникали крупные города и укреплялись государства.

А еще автор отвечает на вопросы, зачастую возникающие перед каждым, кто интересуется экономикой, а именно: как основывался большой бизнес и почему малым предприятиям так сложно занять свою нишу, откуда берется инфляция и почему растут цены, как родилась реклама и почему ее так много в нашей жизни, почему нас с вами называют потребителями?

И еще на всевозможные "почему" можно найти ответы в книге.

Читать, чтобы знать, как преодолеть очередной кризис

Объяснения в комиксе построены по принципу "от простого к сложному", а это помогает каждому увидеть "свою экономику" и понять "свою роль" в ней. Почему это нужно? Возможно, чтобы быть устойчивыми к потрясениям, которые принято называть кризисами.

Тем более что именно сейчас наш мир предстал перед очередным экономическим испытанием, спровоцированным на этот раз вирусом COVID-19, вынудившим на несколько месяцев замереть бизнес-процессы в различных странах мира.

К сожалению, кризисы случаются постоянно... Но важно помнить, что каждый такой вызов - это не только опасности и потери, но и возможности. Возможности для новых идей, новых бизнесов, новых лиц.

Сейчас, когда многие из нас, имея интересные идеи, все чаще пытаются организовать собственное дело, как никогда важно понимать принципы работы экономики.

Ведь ни одна хорошая идея не гарантирует будущий успех, если она не подкреплена знаниями и умением решать огромные объемы ежедневных задач: привлекать и распределять ресурсы, налаживать продажи, запускать рекламу, генерировать прибыль, но самое главное - заинтересовать своим товаром или услугой потребителя.

И если есть желание понять, куда и каким путем лучше идти, то стоит сначала отправиться в экономическое путешествие вместе с автором комикса.

Потому что комикс поможет понять основные принципы функционирования экономики и лучше применить их в своей жизни! А путь и направление выбирать вам!

Марьяна Кондзелка, директор Издательства "Ирбис Комиксы"