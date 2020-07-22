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Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае

Среда, 22 июля 2020, 12:10
 
Photo by Alin Andersen on Unsplash

Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне и достиг 3,64 млрд долл, что на 20% больше мая (30,3 млрд долл).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

 

Всего за первое полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($ 21,93 млрд в 2020 и $ 25,03 в 2019 году.)

  • Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:
  • Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички - 70%
  • Руды, шлак и зола - 66%
  • Летательные и космические аппараты - 61%
  • Свинец и изделия из него - 58%
  • Нити синтетические или штучные - 56%

Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:

  • Молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед - 120%
  • Трикотажные полотна - 112%
  • Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 62%
  • Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия - 35%
  • Готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков - 33%

Поступление платежей от импорта, собранных Таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинний уровень. В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $ 0,84 млрд и $ 0,87 млрд в апреле и мае соответственно.

Экономическая правда

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импорт таможня

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