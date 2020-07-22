Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае
Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне и достиг 3,64 млрд долл, что на 20% больше мая (30,3 млрд долл).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Всего за первое полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($ 21,93 млрд в 2020 и $ 25,03 в 2019 году.)
- Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:
- Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички - 70%
- Руды, шлак и зола - 66%
- Летательные и космические аппараты - 61%
- Свинец и изделия из него - 58%
- Нити синтетические или штучные - 56%
Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:
- Молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед - 120%
- Трикотажные полотна - 112%
- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 62%
- Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия - 35%
- Готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков - 33%
Поступление платежей от импорта, собранных Таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинний уровень. В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $ 0,84 млрд и $ 0,87 млрд в апреле и мае соответственно.
Экономическая правда
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