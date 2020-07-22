Минэкономики: просмотр Соглашения об ассоциации возможен с января

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что пересмотр условий Соглашения об ассоциации с Евросоюзом начнется в январе 2021 года.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

"В соответствии с положениями Соглашения мы имеем 5 лет до просмотра. И в январе мы уже сможем начать официальные переговоры о пересмотре. Пять лет у нас был своего рода stand still", - сказал он.

По его словам, сейчас происходят неофициальные консультации, проходит совместная экспертная оценка.

"В октябре будет следующий саммит Украина-ЕС, где наверняка уже будут очерчены шаги и договоренности, по которым и будем работать с января нового года", - добавил министр.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании у 21 июля одобрила в первом чтении законопроект №3739, который предусматривает преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Евросоюз ранее выразил серьезную обеспокоенность текстом этого законопроекта, а также проекта постановления Кабмина, который еще не был одобрен, относительно ограничений по импортной машиностроительной продукции в системе публичных закупок.

В Соглашении об ассоциации Украины с ЕС есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Европейская правда