Нардеп Холодов, который лоббировал табачные правки, может получить штраф в несколько тысяч гривень

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило в действиях депутата фракции "Слуга народа" Андрея Холодова административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем был составлен и направлен в суд соответствующий протокол.

Об этом сообщает Радио Свобода.

НАПК обвиняет Холодова не в возможном лоббировании правок в пользу своего бизнеса (этим занимается НАБУ), а в конфликте интересов нардепа, когда тот направлял запрос в НАБУ по этому делу.

В НАПК установили, что Холодов действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение к директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытника с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствах, в которых может фигурировать сам.

Этому предшествовало расследование в котором журналисты разоблачили нардепа во связи с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании депутатом интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно - так называемой "табачной правки" к закону №1049.

После публикации материала и обращений депутатов НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребление властью или служебным положением.

В НАПК указывают на противоречие между частным интересом и служебными полномочиями депутата Холодова:

"Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности, корыстных целях. (...) депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью - отмечают в Нацагентстве, ссылаясь на закон "О статусе народного депутата".

НАПК отмечает, что Холодов совершил правонарушения, которое предусматривает штраф 3400-6400 гривень.

Сам Холодов в объяснениях НАПК отметил следующее: "Я выполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинение меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными. Считаю это политическим давлением".

Отдельно, в декабре 2019 года, НАПК включило Холодова в мониторинг, чтобы определить действовал депутат от "Слуги народа" в условиях реального конфликта интересов, когда лоббировал законодательное новшество - так называемую "табачную" правку.

Однако, как сообщило НАПК "Схемам", в этом случае "невозможно однозначно установить наличие реального конфликта интересов"