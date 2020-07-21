Испания получит 140 млрд евро с 750-миллиардного "фонда спасения" ЕС

Испания получит 140 млрд евро с 750-миллиардного фонда спасения экономики ЕС, согласованного лидерами на саммите в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Для Испании в пакете на 750 млрд евро предусмотрено 140 млрд евро, из которых 72,7 млрд - в форме субсидий, остальные - в форме займов. Эта сумма составляет около 11,2% ВВП Испании в 2019 году.

Доля Испании стала второй крупнейшей в Европе - после Италии, которая получит 209 млрд евро.

По итогам тяжелых 5-дневных переговоров, доля прямой помощи для Испании уменьшилась до 72,7 млрд евро с 77,5 млрд, предусмотренных в начальном проекте, но премьер Педро Санчес утверждает, что все равно "доволен на 95%".

Он назвал договоренность "великим соглашением для Европы и Испании", отмечая, что "в этот день была написана одна из самых ярких страниц в истории ЕС".

"Согласованный план восстановления предусматривает € 750 млрд. Это настоящий "план Маршалла" для мощного ответы на вызовы, созданные "коронакризисом", сфокусированный на трансформациях, необходимых для того, чтобы сделать нашу экономику более устойчивой, "зеленой", цифровой и инклюзивной", - написал Педро Санчес.

Напомним, лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии на сумму 750 млрд евро и о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник - на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

Европейская правда