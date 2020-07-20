Греция ужесточила правила для иностранных сезонных рабочих

Греция ввела более строгие правила для иностранных сезонных рабочих в понедельник после недавнего всплеска случаев коронавируса на Балканах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Рабочие, выезжающие из страны до 4 августа, не смогут вернуться до дальнейшего уведомления", - заявил пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас.

Сезонные работники были допущены в страну в начале мая по трехмесячной специальной лицензии.

Петсас добавил, что въезд в Грецию будет разрешен только через шесть северных пограничных переходов, чтобы лучше контролировать импортированные случаи COVID-19.

В прошлом году в сельскохозяйственном секторе Греции было занято более 10 000 сезонных рабочих, в основном из Албании, Болгарии и Северной Македонии.

Греция начала смягчать меры по блокировке в начале мая, но правила социального дистанцирования все еще применяются. Страна ужесточила правила для посетителей на границе с Болгарией в начале этого месяца и усилила выборочные проверки внутри страны.