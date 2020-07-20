Европарламент пригрозил заблокировать спасение экономики ЕС, напомнив о требованиях

Европейский парламент не поддержит пакет мер по восстановлению экономики на фоне коронавируса, о котором уже 4 дня договариваются лидеры ЕС в Брюсселе, если он не будет соответствовать определенным условиям.

Об этом в понедельник заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Саммит ЕС растянулся на четыре дня вместо запланированных двух, поскольку страны-члены Евросоюза спорят из-за следующего долгосрочного бюджета ЕС объемом более 1 трлн евро и фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро.

Евродепутаты хотят, чтобы обсуждаемый пакет включал меры по защите верховенства права, которые могли бы заморозить финансирование стран, нарушающих демократические принципы. Венгрия и Польша угрожают наложить вето на пакет, если их выплаты будут зависеть от указанных условий.

Европарламентарии также хотят положить конец сокращению взносов в общую казну ЕС, которым сейчас пользуются богатые "чистые" страны-плательщики.

Парламент хочет, чтобы новые налоги ЕС помогли вернуть 750 млрд евро, которые комиссия планирует занять на рынке, чтобы создать фонд восстановления для стран-членов. Обсуждаются возможные новые пошлины на выбросы углекислого газа и одноразовые пластиковые отходы.

Глава Европарламента Давид Сассоли сказал лидерам ЕС, даже если они заключат соглашение, пакет все равно должен получить одобрение Европейского парламента.

"Европейский парламент определил свои приоритеты и ожидает, что они будут выполнены. Если эти условия не будут в достаточной мере выполнены, Европейский парламент не даст свое согласие", - заявил Сассоли.

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся на пленарное заседание в понедельник в 16:00. В воскресенье вечером, после трех дней бесплодных переговоров, глава Евросовета Шарль Мишель призвал лидеров преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонде восстановления.

Европейская правда