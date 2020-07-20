МХП открыл первый "Мясомаркет" в Ковеле

Агроиндустриальный холдинг МХП запустил новую сеть мясных магазинов — "Мясомаркет". Первая точка заработала в Ковеле.

Официальное открытие состоялось 17 июля, с соблюдением всех карантинных ограничений.

Сеть "Мясомаркет" предлагает абсолютно новый для Украины подход к обслуживанию клиентов. Здесь будут работать "мясные сомелье" — эксперты, которые помогут покупателям с выбором и дадут квалифицированные советы по приготовлению различных видов мяса.

Новый проект работает по схеме франчайзинга и является частью стратегии трансформации МХП в кулинарную компанию.

Первым франчайзи стал уже действующий партнер компании, Михаил Тихонюк (ЧП "Флорентес").

Это событие стало знаковым для МХП. Глава правления агрохолдинга Юрий Косюк лично посетил открытие, чтобы поздравить Михаила и жителей города.

Юрий Косюк

"Я очень рад, что у нас есть такие активные и готовые к изменениям партнеры! Приятно, что Михаил вместе с нами пытается изменить страну, сервисы и сделать вашу покупку максимально удобной!", — отметил Юрий Косюк.

"В отличие от традиционных мясных точек, здесь предполагается значительно больший ассортимент и исключительный комфорт для наших потребителей.

В каждом таком магазине, кроме большого выбора мяса, бакалеи, овощей и соусов, будут работать мясные сомелье.

Они станут надежными помощниками и консультантами. Кроме обычной покупки каждый может получить не только рекомендации, какое мясо лучше взять, но еще и рецепт, и полезные советы.

Такой подход поможет стать еще ближе к нашим потребителям и давать им не только качественную продукции, но и учитывать их потребности", — делится Юрий Косюк.

МХП имеет амбициозные планы по развитию нового формата в Украине. Это подтверждают слова руководителя управления по работе с франчайзи в МХП Дмитрия Морозова.

"Это будут магазины у дома с современной техникой и оборудованием. Для клиентов будут действовать акции и скидки, а также программа лояльности. Ассортимент будет включать как нефасованное мясо, так и фасованную продукцию таких брендов компании, как "Наша Ряба", "Бащинский", "Секреты Шефа"", — отметил Дмитрий.

В компании до конца июля планируют запустить еще ряд магазинов такого формата — в Сумах и Николаеве.

Также рассматривают возможность открытия в Кропивницком, Черкассах, Киеве, Одессе, Львове, Староконстантинове, Тернополе, Славянске, Полтаве, Запорожье и других городах, где есть новые инвесторы, которые готовы стать партнерами компании и заинтересованы в развитии такого формата сети.

Магазины будут отличаться в зависимости от специфики определенного города, микрорайона и потребностей людей, которые там проживают. До конца года предполагается открытие около пятидесяти "Мясомаркетов".

Таким образом, создав удобный и современный "Мясомаркет" у дома, в МХП планируют стать ближе к потребителю. А успех нового проекта будет строиться на "трех китах": качество, сервис и эмоция.