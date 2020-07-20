Глава комитета соцполитики считает недостаточной зарплату 35 тысяч

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова считает заработную плату народных депутатов недостаточной, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Источник: Третьякова в интервью hromadske

Прямая речь: "Депутатская заработная плата – она ​​не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она недостаточна".

Детали: Третьякова уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

Председатель комитета соцполитики также считает проблемой низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

Прямая речь: "Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твой расписание [формировать]... На помощников эта сумма, которая предоставляется – 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало".