Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о плане спасения на 1,8 трлн евро

Лидеры ЕС в понедельник рано утром собрались на пленарное заседание, однако завершили его уже через несколько минут без достижения договоренности о плане спасения экономики Евросоюза в связи с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Незадолго до 6 утра по Брюсселю спикер президента Европейского совета Баренд Лейц сообщил в Twitter, что лидеры ЕС вернулись на пленарное заседание после долгого перерыва.

Однако уже через шесть минут он сообщил, что президент Европейского совета Шарль Мишель завершил заседание, а лидеры ЕС встретятся позже в понедельник, в 16.00.

В воскресенье вечером, после трех дней бесплодных переговоров, Шарль Мишель призвал лидеров преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

"Способны ли 27 лидеров ЕС построить европейское единство и доверие или через глубокий раскол мы представим себя слабой Европой, подорванной недоверием", - спросил он лидеров в конце очередного дня противоречивых переговоров.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС преуспел в невыполнимой миссии", - сказал Мишель.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро.

Однако группа богатых и фискально "бережливых" северных государств - Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокировала прогресс на саммите. Они предпочитают возвратные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью, в основном на Средиземноморском побережье, и хотят более жесткого контроля над тем, как расходуются средства.

Надежды на достижение соглашения появились ранее в субботу, когда Шарль Мишель предложил пересмотреть общий пакет, призванный смягчить опасения Нидерландов.

Согласно его новому плану, доля грантов в фонде восстановления будет уменьшена до 450 млрд евро с 500 млрд, и будет добавлен "экстренный тормоз" при их выплате.

Но надежды на то, что этого будет достаточно, быстро угасли, потому что Швеция попросила сократить гранты до 155 миллиардов евро, говорят дипломатические источники.

Европейская правда