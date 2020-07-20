В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш Карпатський"
Коньяк "Довбуш Карпатський" снимает блокбастер в Карпатах.
Новый ролик коньяка "Довбуш Карпатський" еще до официального релиза наделал немало шума в сети.
Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов.
Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов "Штольня", "Тіні не забутих предків" и др., дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.
Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув только, что ролик "Довбуш Карпатський" без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине.
Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем сложить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.
Кадры со съемок ролика коньяка "Довбуш Карпатський":
По материалам портала drinks.ua.
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