В Брюсселе начался 2-й день саммита лидеров ЕС по спасению экономики блока

В Брюсселе начался второй день глазного саммита лидеров ЕС, на котором должны договориться о долгосрочном бюджете Евросоюза и фонде восстановления экономики.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В первый день достичь согласия не удалось - из-за противоречий между видением Нидерландов с одной стороны и Италии с Испанией - с другой по поводу управления средствами, предусмотренными планом спасения экономики на 750 млрд евро.

Напомним, план восстановления экономики "Следующее поколение ЕС", предложенный Брюсселем, предполагает 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов. Из-за значительной части денег в виде субсидий и из-за того, что речь идет о совместном долге, предложение вызвало острую дискуссию между странами-членами.

Нидерланды выступают в поддержку стран, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Но поскольку долг будет общим, они хотят жесткого контроля за использованием этих денег - инвестициями и планами реформ.

В частности, Нидерланды настаивают на том, что должны иметь право вето в случае, если решительно не согласны с планами реформ стран, претендующих на помощь, и в случае, если страна будет серьезно нарушать договоренности.

Такие предложения неоднозначно воспринимаются Испанией, Италией и Грецией. Еще ряд стран опасаются, что наличие права вето может существенно задержать поступления помощи.

По предложению президента Европейского совета, страны, претендующие на помощь, должны представить планы реформ. Эти документы должны быть разработаны на основе рекомендаций Еврокомиссии, разработанных отдельно для каждой страны.

В случае положительной оценки Еврокомиссии, финальное слово о предоставлении средств будет за Европейским советом.

Чтобы план был утвержден, необходимо квалифицированное большинство голосов "за". Нидерланды считают, что это должно быть единогласное решение.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который перед встречей призвал к поиску компромисса, скорее всего, сегодня вернется только с минимальными изменениями к начальному предложению.

Также лидеры должны рассмотреть семилетний бюджет блока. В результате проведенных предварительных переговоров удалось уменьшить на 26 млрд евро его общую сумму, составляющую 1,074 триллиона евро.

Подробнее читайте в статье: Компромиссный план восстановления Европы: как ЕС планирует спасать свою экономику.