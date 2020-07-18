В Twitter рассказали, сколько аккаунтов было взломано 15 июля

15 июля злоумышленники атаковали 130 учетных записей Twitter, в 45 из которых поменяли пароль, вошли в учетную запись и опубликовали твиты.

Источник: пресс-служба Twitter

Детали: В сообщении компании отмечается, что злоумышленники, возможно, пытались продать некоторые из имен пользователей.

При этом в отношении 8 учетных записей был предпринят еще один шаг – загрузка информации об учетной записи через инструмент "Your Twitter Data". Ни один из этих 8 аккаунтов не был верифицированным.

В компании объяснили, что злоумышленники использовали аккаунты небольшого количества сотрудников, чтобы получить доступ к внутренним системам Twitter, в том числе через двухфакторную защиту.

Twitter считает, что злоумышленники не получили доступа к личной информации большинства пользователей.

Что касается 130 пострадавших учетных записей, в компании считают, что хакеры не смогли просмотреть предыдущие пароли учетных записей. Однако они могли просматривать личную информацию, включая адреса электронной почты и номера телефонов некоторых пользователей.

В компании продолжают расследование инцидента и сотрудничают с правоохранительными органами.

Что предшествовало: 15 июля неизвестные взломали ряд Twitter-аккаунтов и разместили в них сообщения о фейковой раздаче биткоинив. В частности, сообщения появились в аккаунтах известных людей, таких как Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и Билл Гейтс.

16 июля в компании объяснили, что взлом аккаунтов был осуществлен благодаря скоординированной атаке с применением социальной инженерии.