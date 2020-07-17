Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Источник: сайт партии "Голос"

Детали: Автор законодательной инициативы – депутат из фракции "Голос" Александра Устинова.

По ее информации, законопроект №3858 также значительно повышает штрафы за нетрезвое управление автомобилем и предлагает предоставить полномочия полицейским принудительно доставлять для медицинского осмотра пьяных водителей и изымать у них права.

В частности, предлагается повысить штрафы с 10 200 до 34 000-51 000 гривен за первое нарушение и до 51 000 грн за второе нарушение правил.

Кроме того, законопроект дает право арестовывать сроком на полгода водителей, которые совершают данный уголовный проступок повторно.

Также предлагается позволить лишать прав водителей за пьяное вождение от двух до трех лет.

Прямая речь Устиновой: "В Украине ежегодно составляют около 130 тысяч протоколов за управление авто в нетрезвом состоянии. Но, как видим, из-за низких штрафов и отсутствия уголовной ответственности мы ежедневно становимся свидетелями страшных аварий, совершенных пьяными водителями. Именно поэтому законопроект призван усилить ответственность за нетрезвое вождение и уменьшить смертность на дорогах".

Напомним: 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушения повторно в течение года.

Депутаты раскритиковали законопроект. Во-первых, было отмечено, что документ устарел, ведь был внесен еще в декабре 2019 года.

Нардеп Александра Устинова, в частности, упрекнула, что законопроект не вводит уголовную ответственность за пьянство за рулем и даже не повышает штраф, а вместо этого возвращает полиции возможность останавливать водителей без причины и "прятаться в кустах".