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Австрия раскритиковала США за намерение расширить санкции против "Северного потока-2"

Пятница, 17 июля 2020, 12:45

Австрия раскритиковала намерение США расширить санкции в отношении проекта "Северный поток-2".

Соответствующее заявление размещено в Twitter МИД Австрии.

"Австрия решительно отвергает намерения США ввести экстерриториальные санкции против "Северного потока-2". В кругу партнеров, которым мы доверяем, мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", - говорится в заявлении.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео накануне объявил о намерении отменить исключение из санкций для российского газопровода "Северный поток-2" в Германии, которое до сих пор освобождало трубопровод от мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Соответственно, под санкции могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2" или "Турецкого потока".

Германия со своей стороны заявила, что отвергает экстерриториальные меры США.

Европейская правда

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Северный поток Австрия США

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