СБУ подозревает чиновников Днепра в незаконной раздаче земли на 1,5 миллиарда

Служба безопасности провела обыски в городском совете Днепра и кабинетах Держгеокадастра по факту незаконного отчуждения земельных участков города стоимостью 1,5 миллиарда гривен.

Источник: сообщение СБУ, мэрия Днепра

Детали: По предварительной версии, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, противоправно перешли в собственность коммерсантов. Способствовали этому, утверждают в СБУ, чиновники местных органов власти.

Кроме того, следователи установили факт уничтожения культурного наследия на территории города и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.

Правоохранители также зафиксировали выделение земли, которую регистрировали на умерших.

Во время обысков обнаружили документы, свидетельствующие о незаконности действий чиновников.

В то же время, в городском совете сообщили, что еще в январе 2020 года направили заявления в правоохранительные органы с просьбой провести досудебное расследование по факту подделки документов и передачи земельных участков в собственность. Сейчас городской совет выступает потерпевшей стороной.

В совершении этого преступления подозревается лицо, которое по поддельным документам устроилось на должность государственного кадастрового регистратора отдела в городе Днепр и осуществила вмешательство в работу автоматизированной системы Государственного земельного кадастра.

В мэрии также сообщили, что к преступлению может быть причастен бывший управляющий делами городского совета.

"Сейчас Днепровской городским советом принимаются меры по возврату земельных участков коммунальной собственности города путем осуществления претензионно-исковой работы", – говорится в сообщении.

Таким образом, считают в мэрии, проведение обысков в помещениях городского совета кажется странным, поскольку они являются пострадавшей стороной.

Отмечается, что следователи планировали изъять документы, объем которых составляет около сорока десятитонных грузовиков.

"Соответственно, есть все основания считать, что вместо привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности следователи СБУ принимают процессуальные решения, направленные на максимальное затягивание уголовного производства, с целью предоставить возможность виновным избежать ответственности и сделать невозможным возвращение незаконно изъятых участков коммунальной собственности", – высказались в горсовете.