МВФ отреагировал на назначение Шевченко главой НБУ

В МВФ пожелали удачи новому главе НБУ Кириллу Шевченко и пожелали, чтобы независимость Национального Банка и присущ регулятору высокий уровень профессионализма были ограждены при нем.

Источник: заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое цитирует "Укринформ"

Дословно: "Сегодня господина Кирилла Шевченко был утвержден председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины.

Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя".

Предыстория: 16 июля Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

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Украинская правда