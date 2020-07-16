В ВР предлагают продлить действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, НБУ против

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Это яркий случай, когда название хорошее - "о защите ипотечных заемщиков", а суть - гнилая. Результатом будет нежелание банков восстанавливать ипотечное кредитование", - заявили в НБУ.

"Депутат предложил продлить действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Мораторий был введен бессрочно в 2014 году. И на то были объективные причины. В стране началась война и экономический кризис. Из-за обесценивания гривни граждане не могли продолжать платить по валютным ипотечным кредитам. Поэтому банкам запретили взимать залоговое имущество: квартиры и дома", - пояснили в регуляторе.

"Однако за шесть лет действия моратория часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты. Для чего платить, если нет рычага влияния?! Всю тяжесть взяли на себя банки, а соответственно - их вкладчики и держатели. Ведь банки вынуждены были сформировать дополнительные резервы. Безусловно, это негативно повлияло на желание банков дальше кредитовать покупку жилья.

В 2019 году этот вопрос удалось урегулировать. В октябре заработал новый кодекс о банкротстве. Кодекс предусматривал реальный механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков. Были предложены приемлемые условия и для банков, и для граждан. В то же время сам механизм реструктуризации заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий", - добавили в Нацбанке.

"Но вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - подчеркнули в НБУ.

Экономическая правда