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Украинцы смогут посетить еще одну страну без теста на COVID-19 и карантина

Четверг, 16 июля 2020, 09:00
 

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Источник: Посольство Украины в Болгарии

Детали: Указанное решение принял министр здравоохранения Болгарии 15 июля.

В то же время, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации

Сейчас в Болгарии зарегистрировали 7877 случаев заражения коронавируса, из которых 289 оказались летальными. Активными остаются 3743 случаев заражения, все остальные больные вылечились.

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Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25.

Ранее Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемической ситуацией в нашей стране.

Украинская правда

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туризм Болгария карантин Украина

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