Инвесторы "Северного потока-2" рискуют попасть под санкции США - Помпео

Государственный департамент США предпринимает шаги для наложения санкций на инвесторов, участвующих в проекте российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео сказал, что будет отменено исключение из санкций для российского газопровода в Германию, что проложит путь к новым ограничительным мерам.

В частности, Госдепартамент отменит оговорку, которая освобождает трубопровод от санкционных мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), принятом в 2017 году.

По данным The Wall Street Journal, против "Северного потока-2" могут ввести санкции предусмотренные разделом 232 закона CAATSA. Речь идет о санкциях против физлиц, инвестирующих от $1 млн (или от $5 млн за один год) в проект или предоставляют технологии или услуги, которые "прямо и значительно" вносят вклад в способность России строить газопроводы для экспорта.

Им грозит конфискация имущества, визовые ограничения и отказ в предоставлении широкого спектра банковских и финансовых услуг.

При этом издание отмечает, что данное решение, что дополнительные санкции будут введены немедленно.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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