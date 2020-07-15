"Укрэксимбанк" перечислит в госбюджет 19 миллионов гривен дивидендов

Кабмин на заседании 15 июля утвердил распределение 63,6 млн грн чистой прибыли государственного "Укрэксимбанка", на выплату дивидендов в госбюджет направят 19,09 млн грн (30%).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

70% чистой прибыли - 44,53 млн грн - перечислят в резервный фонд.

Отмечается, что в апреле Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что он также может быть установлен индивидуально.

Напомним:

Приватбанк перечислил в госбюджет 24,5 миллиарда гривен в результате распределения чистой прибыли за 2019 год.

Экономическая правда