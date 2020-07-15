В правительстве еще не считали бюджетные расходы на новое министерство промышленности

По состоянию на 14 июля в Министерство финансов не поступали предложения относительно расходов из государственного бюджета на создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос экспертной организации StateWatch.

Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 14 июля и прорабатывается в комитете. Голосование за новую должность в правительстве ожидается в эту пятницу.

Напомним:

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что проект постановления отозвали из юридической ошибки.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать снова", - пояснил Арахамия.

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Экономическая правда