Великобритания снизила НДС для индустрии гостеприимства и развлечений

Великобритания до января 2021 года снизила налог на добавленную стоимость для предприятий, работающих в "индустрии гостеприимства" и развлечений.

Как пишет ВВС, соответствующие изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 12 января 2021 года.

Налоговые скидки коснутся таких сфер как рестораны и бары, гостиницы, музеи, парки и зоопарки и т.д., чтобы помочь им наладить дела после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

НДС для этих отраслей будет снижен с 20% до 5%, чтобы стимулировать потребление и таким образом защитить рабочие места в этих компаниях.

Как следствие, отдельные компании, в частности, McDonald's и Starbucks, уже анонсировали снижение цен на свою продукцию.

Starbucks заявили, что сделают 15% скидку на кофе, а McDonald's рекомендовать франшизам сделать скидку на ряд классических блюд из меню и кофе.

Но многие предприятия, скорее всего, не будут снижать цены и воспользуются налоговыми послаблениями, чтобы наладить свое финансовое положение после месяцев карантина.

Напомним, пабы и рестораны в Англии смогли возобновить работу с 4 июля, а в Шотландии - только с сегодняшнего дня, 15 июля.

Европейская правда