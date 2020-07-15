Великобритания снизила НДС для индустрии гостеприимства и развлечений
Великобритания до января 2021 года снизила налог на добавленную стоимость для предприятий, работающих в "индустрии гостеприимства" и развлечений.
Как пишет ВВС, соответствующие изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 12 января 2021 года.
Налоговые скидки коснутся таких сфер как рестораны и бары, гостиницы, музеи, парки и зоопарки и т.д., чтобы помочь им наладить дела после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
НДС для этих отраслей будет снижен с 20% до 5%, чтобы стимулировать потребление и таким образом защитить рабочие места в этих компаниях.
Как следствие, отдельные компании, в частности, McDonald's и Starbucks, уже анонсировали снижение цен на свою продукцию.
Starbucks заявили, что сделают 15% скидку на кофе, а McDonald's рекомендовать франшизам сделать скидку на ряд классических блюд из меню и кофе.
Но многие предприятия, скорее всего, не будут снижать цены и воспользуются налоговыми послаблениями, чтобы наладить свое финансовое положение после месяцев карантина.
Напомним, пабы и рестораны в Англии смогли возобновить работу с 4 июля, а в Шотландии - только с сегодняшнего дня, 15 июля.
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