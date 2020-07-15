Тенденция цифровизации бизнеса и целых отраслей вступила в свою самую активную фазу

Весна и лето 2020 стали переломным моментом для мирового бизнес-ландшафта в осознании приоритетности цифровых технологий для дальнейшего развития и поддержания конкурентоспособности.

Ключевым фактором сдвига в этом инертном процессе послужила спровоцированная коронакризисом необходимость дистанцироваться от классических форм взаимодействия с потребителем и клиентом.

Возможности инновационных цифровых инструментов подтягивают понимание концепций преобразования бизнес-операций и позволяют адаптироваться к непредсказуемым условиям выживания.

Для Украины наиболее значимым шагом навстречу новым бизнес-моделям станет появление широко продуцируемых цифровых инициатив на всех рыночных платформах - от отдельных компаний до общегосударственной.

В случае их превращения в массовое открытое явление диджитал-кейсы смогут влиять на эффективность ведения бизнеса, качество рабочих мест, уровень системы управления и рост ВВП в стране в целом.

Принятие технологий на любом уровне для ускорения трансформации

Сегодняшний фокус цифровых преобразований направлен на промышленности, инфраструктурные отрасли, розничную торговлю, логистику и банковский сектор.

Руководители многих украинских компаний поддерживают идею использования диджитал-технологий и признают, что без них не смогут свободно варьировать на внутреннем и внешнем рынках даже в перспективе ослабления действующих ограничений.

Но большинство не спешат вкладываться в незнакомые инструменты, опасаясь резких перемен и непривычных подходов.

В то же время основные категории новых цифровых кейсов включают функции, обеспечивающие трансформацию бизнеса без прямого вовлечения заказчика, а также учитывают все вероятные риски. Это:

Точечные программные решения (для реализации локальных задач с перспективой масштабирования); "Пакетные" программные решения (для реализации комплекса задач с перспективой масштабирования); Глобальные программные решения (индивидуальные комплексы инструментов для цифровизации всех бизнес-процессов).

Значимость господдержки, которой сегодня нет

Перемены на уровне бизнеса - локомотив набирающей обороты цифровизации. Но многие компании двигались бы активнее, если бы спрос не только рос изнутри бизнес-среды, но и существовал в рамках госпотребностей. Для этого необходимо следующее:

Создание общих прозрачных цифровых платформ; Стимулирование конкуренции с ослаблением рыночного регулирования; Формирование пула доступных заказчиков, включая государство и его институции; Содействие в продвижении на внешний рынок; Создание и поддержка проектов по подготовке кадров для работы с цифровыми технологиями.

На налаживание подобной коммуникации предпринимательства с государством уйдет немало времени. Поэтому важно находиться хотя бы в процессе пошаговых бизнес-преобразований, чем отказаться от роли участника рынка вообще без возможности на нем удержаться.

Автор: Юрий Чубатюк, Президент группы компаний Everest