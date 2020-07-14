Рада начала ужесточать ответственность за угон авто

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на голосование парламента во вторник

Детали: За соответствующий законопроект №3301 проголосовали 274 народных депутата.

Документ предусматривает усиление уголовной ответственности за поделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также продажу такого транспортного средства, до 1000-1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тыс. грн), либо ограничения свободы на 3-5 лет, или лишения на 3-7 лет.

В ныне действующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в раз мере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2 550 – 4 250 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Украинская правда