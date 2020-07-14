Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

14 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,11 - 27,13 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,11 - 27,13 гривни;

Евро - 30,79 - 30,81 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,01 - 27,24 гривни. Евро покупают по 30,29 гривни, продают по 30,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,16 гривни, евро - 30,51 - 30,61 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,08 - 27,16 гривни, евро - 30,47 - 30,61 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.

Экономическая правда