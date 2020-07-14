Коломойский основал бизнес с американцами, которые сорвали контракт заводу "Артем"

Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружения, основанная совместно с американской Gray Fox, которая в 2018-2019 гг. сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты.

Источник: Bihus.Info

Детали: В марте 2018 государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Logistics (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).

В мае 2018-го "Артем" заплатил Gray Fox предоплату - $ 8.3 млн.

Прошел год, но Gray Fox оборудования завода так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019-му. После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционным статьям, передана в Национальное антикоррупционное бюро.

А уже в январе 2020-го родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М". Именно об этих фирмах в начале года сообщали местные и центральные СМИ.

В обоих фирмах Gray Fox выступает миноритарным основателем, мажоритарным есть нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха - ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК - Галичина", а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры.

Как выяснили в Bihus.Info, совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не задала заказное по контракту оборудования.

Напомним: Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

3 липня Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таком, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Украинская правда