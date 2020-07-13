На Харьковщине ежемесячно воровали нефть на 2 млн – СБУ

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к промышленному нефтепроводу "Козеевка-Сиродичи".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. СБУ обнаружила отвод длиной почти километр.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

Специалисты отмечают, что нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Украинская правда