На Харьковщине ежемесячно воровали нефть на 2 млн – СБУ
Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к промышленному нефтепроводу "Козеевка-Сиродичи".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. СБУ обнаружила отвод длиной почти километр.
Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.
Специалисты отмечают, что нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.
СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.
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