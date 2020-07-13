9 украинских стартапов получат государственное финансирование
Украинский фонд стартапов профинансирует еще девять стартапов.
Об этом говорится в прессрелизе Фонда.
Стартапы на этапе pre-seed получат грант в размере 25 тысяч долларов.
Jooli. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов сфокусировано на малых и средних SaaS компаниях, который экономит до 5 часов работы в неделю, и вдвое увеличивает эффективность коммуникаций.
JOOLI в реальном времени анализирует активность компании и конкурентов в основных каналах коммуникации такого типа бизнеса и кратко сообщает о выходе новостей рынка и конкурентов.
IZIVIZ. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.
Elomia. Приложение с виртуальным другом-психологом, слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.
RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега за счет контроля техники бега.
Bicovery. Мониторинг психического и физического состояния биполярного человека в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью Machine Learning технологий.
Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с уникальным компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.
Стартапы на этапе seed получат грант в размере 50 тысяч долларов.
Neverdark. Камин с настоящим огнем для любой квартиры.
Ревизион. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов. Формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системе обратной связи в каждой точке контакта с клиентом.
Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных.
Основными критериями оценки pre-seed проектов являются: команда, рынок, технология, идея, стратегия. Основными критериями оценки seed проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.
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Напоминаем:
Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров.
Миссия фонда - способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), с целью повышения их глобальной конкурентоспособности.
Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.
Фонд постоянно принимает и оценивает заявки от украинских стартапов.
Pitch Days - регулярные мероприятия от Украинского фонда стартов, которые поощряют инновационные компании и отдельных специалистов, разработчиков получить средства на реализацию своих идей.
Фонд также предоставляет возможность перспективным стартапам получить гранты для прохождения акселерационных программ известных украинских и международных акселераторов.
Грантовая акселерационная программа Фонда имеет целью увеличить количество успешных стартапов, повысить их квалификацию и усовершенствовать навыки, которые касаются развития бизнеса и не только.
Экономическая правда
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