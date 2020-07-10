На Прикарпатье провели 14 обысков из-за незаконной вырубки леса
Полицейские Ивано-Франковской области провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств по делу о незаконной вырубке леса.
Источник: сообщение полиция Ивано-Франковской области от 10 июля
Детали: Правоохранители установили, что должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в предварительном преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке "путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшего их использования, осуществляют незаконную вырубку леса".
Правоохранителями установлен ряд лиц, предположительно причастных к совершению указанного уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.
9 июля детективы следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области, следователи следственного управления, оперативники уголовного розыска с привлечением спецподразделения "КОРД" и роты полиции особого назначения провели 14 обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц, с целью выявления, фиксации и изъятия документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы.
Все обыски проведены по решению суда и под процессуальным руководством областной прокуратуры в производствах по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.
Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины различных пород без документов.
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