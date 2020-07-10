Инициативы некоторых министров пугают своей некомпетентностью — Фиала

Бизнес-среда и инвесторы не понимают кадровой политики правительства в финансово-экономическом блоке и обеспокоены некомпетентностью некоторых инициатив.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявил президент Европейской бизнес ассоциации, директор инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала.

"Для бизнеса непонятна кадровая политика, прежде всего в финансово-экономическом блоке. Мы не поняли логику в изменениях правительства в начале марта. Мы не поняли логику изменений на постах министра финансов и министра экономики - это те портфели, с которыми мы больше пересекаемся. Мы не поняли изменений в налоговой, таможни", - сказал он.

"Мы не поняли предложения министра экономики поднять инфляцию до 11%, но одновременно держать ставку рефинансирования ниже инфляции и заставлять банки кредитовать бизнес по ставкам ниже инфляции. Это не происходит нигде в развитом мире, это полный нонсенс, который не только непонятный - он просто пугает своей некомпетентностью", - подчеркнул президент Европейской бизнес ассоциации.

Среди негативных факторов он также назвал отставку главы Национального банка и постоянные атаки на НБУ.

"Инвесторы на это отреагировали, в первую очередь, после заявления главы Нацбанка. Это было в день, когда Украина сделала очень успешное размещение еврооблигаций, набрала книгу заявок от более 200 международных инвесторов на 7,5 млрд долларов, разместила 1,75 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы успешно закрыть сделку, она была за ночь отменена под давлением инвесторов. Украина получила вместо успеха позорную реакцию", - подчеркнул Фиала.

Напомним:

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.