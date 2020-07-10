Марченко о ОВГЗ: Рассчитываем на внутреннего инвестора

Минфин продолжает работать над построением конкурентного и прозрачного внутреннего рынка ОВГЗ и рассчитывает на внутреннего инвестора.

Об этом во второй части интервью изданию "Сегодня" заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

"Коронакризис доказал, что Украина имеет достаточно внутренних ресурсов, которые нужно максимально эффективно использовать. Существует интерес к ОВГЗ со стороны государственных и частных банков. Благодаря этому мы буквально за месяц снизили доходность ОВГЗ с 12 до 7,5-8%. При этом сохранился спрос, достаточный для финансирования бюджета", - рассказал министр.

По его словам, физлица имеют возможность покупать ОВГЗ через банки.

"Уже сейчас у пользователей мобильного приложения Приватбанка есть возможность купить ОВГЗ в один клик. Другие банки тоже разрабатывают подобные приложения. Работаем, чтобы эти инструменты стали более доступными", - добавил он.

Марченко считает, что вопрос доверия является ключевым по активному привлечению людей к долгосрочным финансовым инструментам.

"Безусловно, это вопрос времени. Люди увидят определенный смысл и интерес такого инвестирования. Думаю, в будущем мы сможем активно привлекать деньги граждан в гособлигации. Это будет выгодно и гражданам, и государству", - заявил министр финансов.

Марченко подчеркнул, что, учитывая уровень доходов граждан, этот инструмент пока доступен для узкого круга инвесторов.

"Но Украина стремится расти как страна и хочет, чтобы доходы ее граждан росли. Поэтому мы должны мыслить стратегически. В будущем мы будем развиваться нормальными темпами, и граждане будут рассматривать для себя эти инструменты. Тем более украинские банки уже запускают онлайн решения, которые упрощают инвестирование для физических лиц", - сказал министр.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 7 июля Минфин привлек в госбюджет 312,9 млн грн.

Экономическая правда