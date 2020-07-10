За неделю бензин и дизтопливо в розницу подорожали на 30 копеек за литр

Розничные цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС за неделю (с 3 по 10 июля) выросли на 30 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

"Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы "Приват", которая по состоянию на утро 10 июля так и не отреагировала на июльский рост цен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство операторов - ОККО, WOG, Amic, Socar, БРСМ, "Параллель" за неделю увеличили цены на 50 копеек за литр.

Напомним:

10 июля ряд операторов АЗС повысили розничные цены на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".