За первый месяц автофиксации нарушений на дорогах уплачено штрафов на 37 миллионов
За первый месяц, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Средства, которые платят нарушители ПДД зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений, штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч - 510 грн.Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу.
Если он будет оплачено в течение 10-ти банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшаться на 50%.
Экономическая правда
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