Между Польшей и Украиной возобновилось авиасообщение

Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.

Об этом сообщает "Укринформ".

Восстановление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня.

Документом определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

В среду утром в аэропорт "Киев" прибыли три рейса авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Кракова.

Ранее польская авиакомпания LOT анонсировала возобновление рейсов из Киева в Варшаву со 2 июля. В LOT подчеркивают, что текущая сеть маршрутов действительно до 14 июля. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и в аэропорт "Киев", которые обслуживались до начала кризиса.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

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Европейская правда