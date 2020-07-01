Гигабитный интернет по акции от провайдера Сеть Ланет в Киеве

Скорость интернета низкая, а цена высокая – с такой проблемой сталкивается огромное количество пользователей. Но прогресс не стоит на месте: на замену привычным технологиям приходят инновационные, способные удовлетворить повышенные потребности.

В настоящее время на территории нашей страны существует немало фирм, занимающихся подключением к сети.

В связи с повышенной конкуренцией, они стремятся заинтересовать потенциальных клиентов подходящими условиями сотрудничества, качеством услуг и акционными предложениями.

Интернет-провайдер Сеть Ланет позволяет ощутить поистине новые масштабы скорости – до 1 Гбит/с .

Как подключить высокоскоростной интернет в Киеве?

Как правило, пользователи привыкли к скорости 100 Мбит/с, которую предлагает практически каждый провайдер интернета, но не для всех это является комфортным. Особенно это касается тех, кому требуется скачивать большие объемы информации за короткий промежуток времени.

В свою очередь, тарифы провайдеров интернета растут, что побуждает юзеров всерьез задуматься о смене оператора.

В мире стремительно набирает обороты гигабитный интернет, до сих пор многими считающийся мифическим. Данную услугу предоставляет Сеть Ланет, зарекомендовавшая себя как надежный интернет-провайдер.

Киев – тот регион, жители которого могут наслаждаться повышенным уровнем комфорта.

Преимущества пользования услугами Сети Ланет:

оперативное подключение;

бесплатное онлайн-телевидение;

функция управления услугами посредством личного кабинета;

круглосуточная квалифицированная помощь техподдержки;

приемлемая стоимость абонплаты.

Немаловажно, что для полноценного пользования данным типом связи потребуются наличие определенной техники, среди которой – сетевая карта, поддерживающая 1 Гбит/с и гигабитный роутер или коммутатор.

Компании, работающие в сфере телекоммуникаций, стараются всяческими методами привлечь потребителей и удержать имеющихся абонентов. Поэтому можно встретить акции интернет-провайдеров домашних сетей, соблазняющих своими яркими лозунгами.

Однако реальность не всегда совпадает с ожиданиями – не все подобные акции провайдеров в итоге несут обещанную выгоду.

Сеть Ланет заботится о своих клиентах, используя новейшую технологию, притом не требуя неподъемных вложений.

Провайдер дает возможность пользоваться гигабитным интернетом целый год, а единоразовая плата составит лишь 199 грн. Разве есть более выгодные акции интернет-провайдеров на украинском рынке?

С GigaLite вы получите:

Доступ ко Всемирной паутине на скорости 1 Гбит/с до конца 2020 года. 100% кешбэка за первый платеж. В дальнейшем его можно будет применить во время совершения оплаты в сервисе Ланет.TV.

Не упустите шанс ощутить и по достоинству оценить преимущества гигабита, заплатив действительно символическую сумму! Предложение действует до 24 августа текущего года, но чем раньше вы примете решение подключиться, тем дольше сможете пользоваться услугой!