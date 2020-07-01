Гигабитный интернет по акции от провайдера Сеть Ланет в Киеве
Скорость интернета низкая, а цена высокая – с такой проблемой сталкивается огромное количество пользователей. Но прогресс не стоит на месте: на замену привычным технологиям приходят инновационные, способные удовлетворить повышенные потребности.
В настоящее время на территории нашей страны существует немало фирм, занимающихся подключением к сети.
В связи с повышенной конкуренцией, они стремятся заинтересовать потенциальных клиентов подходящими условиями сотрудничества, качеством услуг и акционными предложениями.
Интернет-провайдер Сеть Ланет позволяет ощутить поистине новые масштабы скорости – до 1 Гбит/с.
Как подключить высокоскоростной интернет в Киеве?
Как правило, пользователи привыкли к скорости 100 Мбит/с, которую предлагает практически каждый провайдер интернета, но не для всех это является комфортным. Особенно это касается тех, кому требуется скачивать большие объемы информации за короткий промежуток времени.
В свою очередь, тарифы провайдеров интернета растут, что побуждает юзеров всерьез задуматься о смене оператора.
В мире стремительно набирает обороты гигабитный интернет, до сих пор многими считающийся мифическим. Данную услугу предоставляет Сеть Ланет, зарекомендовавшая себя как надежный интернет-провайдер.
Киев – тот регион, жители которого могут наслаждаться повышенным уровнем комфорта.
Преимущества пользования услугами Сети Ланет:
- оперативное подключение;
- бесплатное онлайн-телевидение;
- функция управления услугами посредством личного кабинета;
- круглосуточная квалифицированная помощь техподдержки;
- приемлемая стоимость абонплаты.
Немаловажно, что для полноценного пользования данным типом связи потребуются наличие определенной техники, среди которой – сетевая карта, поддерживающая 1 Гбит/с и гигабитный роутер или коммутатор.
Компании, работающие в сфере телекоммуникаций, стараются всяческими методами привлечь потребителей и удержать имеющихся абонентов. Поэтому можно встретить акции интернет-провайдеров домашних сетей, соблазняющих своими яркими лозунгами.
Однако реальность не всегда совпадает с ожиданиями – не все подобные акции провайдеров в итоге несут обещанную выгоду.
Сеть Ланет заботится о своих клиентах, используя новейшую технологию, притом не требуя неподъемных вложений.
Провайдер дает возможность пользоваться гигабитным интернетом целый год, а единоразовая плата составит лишь 199 грн. Разве есть более выгодные акции интернет-провайдеров на украинском рынке?
С GigaLite вы получите:
- Доступ ко Всемирной паутине на скорости 1 Гбит/с до конца 2020 года.
- 100% кешбэка за первый платеж. В дальнейшем его можно будет применить во время совершения оплаты в сервисе Ланет.TV.
Не упустите шанс ощутить и по достоинству оценить преимущества гигабита, заплатив действительно символическую сумму! Предложение действует до 24 августа текущего года, но чем раньше вы примете решение подключиться, тем дольше сможете пользоваться услугой!
Оставить заявку на подключение тарифа можно на сайте и при обращении по номеру телефона (044) 500-03-03, или же написав письмо на электронную почту info@lanet.ua. Высококвалифицированные специалисты компании с радостью вас проконсультируют и подскажут интересующую информацию.
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