Экономика Франции вернется на "нормальный" уровень не ранее чем через два года

В 2020 году экономику Франции ожидает спад в 10% ВВП, а также потерю миллиона рабочих мест - на докризисный уровень экономика страны вернется не раньше середины 2022 года.

Такой прогноз дал Банк Франции в опубликованном 9 июня долгосрочном экономическом прогнозе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Из-за пандемии коронавируса безработица может вырасти до исторически рекордного уровня 11,5%.

"Как и весь мир, французская экономика претерпела невиданного по масштабам шока в первом квартале 2020 года с введением карантина" - напоминает Банк Франции.

На 2021 год Банк Франции прогнозирует экономический рост в 7% и 4-процентный рост в 2022 году. В середине года экономика страны может выйти на докризисный уровень.

Как сообщалось, экономика Финляндии в этом году сократится на 7% из-за пандемии.