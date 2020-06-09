Запрет движения тяжеловесной техники повредит сбору урожая — ассоциация

Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой не ограничивать движение сельхозтехники. Введенный с 1 июня запрет на движение тяжеловесного транспорта призван сохранить дороги.

Об этом сообщает пресс служба ассоциации

"Угрозы для сбора урожая возникли в связи с тем, что с 1 июня 2020 года "Укравтодор" запретил движение большегрузного транспорта (массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) автомобильными дорогами общегосударственного значения в дневное время суток при температуре выше 28 ° С. Такой запрет распространяется, в том числе на транспортировку сельскохозяйственной техники, предназначенной для проведения сельскохозяйственных работ и сбора урожая", - объясняют в ассоциации.

При этом, сообщается, что движение габаритного и тяжеловесного транспорта фактически запрещено в темное время суток в соответствии с п.15 "Правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами", утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2001 № 30.

"Ситуация, когда аграриям фактически запрещено транспортировать комбайны как в дневное время, так и в темное время суток, приведет к крайне негативным последствиям для сбора урожая и значительным потерям урожая зерновых и масличных", - отмечают в УЗА.

Ассоциация обратилась к правительству с просьбой снять запрет движения в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С °, транспортными средствами, осуществляющими перевозки сельскохозяйственной техники, которые имеют соответствующее разрешение на перевозку.

Экономическая правда