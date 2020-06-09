Британия прожила 2 месяца без электричества от угольных станций впервые за столетие

Великобритания два месяца подряд не использует электричество от угольных электростанций, впервые после промышленной революции XIX века.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Точная двухмесячная отметка - это полночь сегодня вечером (00:00 в среду, 10 июня), которая будет отмечаться через 61 день (или 1464 часа) с момента, когда последний угольный генератор отключился от системы", - сообщил представитель оператора системы электроснабжения.

По данным Национальной энергосистеме страны (National Grid), май может стать самым экологически чистым месяцем для производства электроэнергии в Британии с самой низкой средней зарегистрированной интенсивностью выбросов углерода - 143 грамма CO2 на киловатт-час.

Низкие цены на электроэнергию на фоне слабого промышленного спроса из-за мер по сдерживанию нового коронавируса и сборов за выбросы углерода сделали все более невыгодными эксплуатацию угольных электростанций.

В Британии в 1880-х годах открыли первую в мире угольную электростанцию, и уголь был основным источником электроэнергии и основным экономическим двигателем страны в ХХ столетии.

Однако угольные электростанции выделяют почти вдвое больше углекислого газа, чем газовые электростанции.

Великобритания планирует закрыть угольные станции к 2024 году в рамках усилий по достижению своей цели нулевых выбросов к 2050 году.

Европейская правда