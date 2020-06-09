Нацбанк до июня 2021 года не будет наказывать банки за некоторые существенные нарушения

Нацбанк ввел ряд мер по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях - в частности, до июня 2021 не будут применяться меры воздействия за нарушение ряда требований.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, речь идет о требованиях относительно:

достаточности капитала;

ликвидности;

кредитного риска;

ограничений операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

"Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мероприятий на показатели деятельности банка или банковской группы, и при этом банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных статьями 75 и 76 Закона "О банках и банковской деятельности", - пояснили в НБУ.

При этом, решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации Национального банка, осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

Экономическая правда