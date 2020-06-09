Фельдман построит новый экопарк в Одесской области за 15 миллионов долларов

Компания Фельдман Экопарк, принадлежащая депутату Александру Фельдману, планирует построить в Одесской области биологический заповедник "Дунайские плавни". По предварительной информации, инвестиции в проект составят около 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Руководитель ОГА Максим Куцый уже подписал меморандум о сотрудничестве с директором "Фельдман экопарк" Виталием Ильченко.

Сообщается, что цель заповедника - сохранение популяции диких животных и их адаптация после жизни на улице и в жестоких условиях.

Кроме того, на территории экопарка создадут инфраструктуру для психосоциального отдыха посетителей и реабилитации людей с болезнями легких.

Аналогичный экопарк уже создан в Харьковской области. Ежегодно его посещают до 2,7 миллиона туристов.

Отмечено, что экопарк займет площадь 100 га.

Аналогичные проекты планируется создать в Днепре, Львове, Киевской области и Полтаве.

От государства управляющая компания Фельдман Экопарк просит долгосрочные арендные соглашения на соответствующих территориях и особый налоговый режим (как это реализовано в проектах Мистецький Арсенал и ВДНХ).

Взамен компания берет на себя формирование инвестиционного пакета на реализацию проектов в 100 млн дол.

Экономическая правда