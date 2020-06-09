Фельдман построит новый экопарк в Одесской области за 15 миллионов долларов
Компания Фельдман Экопарк, принадлежащая депутату Александру Фельдману, планирует построить в Одесской области биологический заповедник "Дунайские плавни". По предварительной информации, инвестиции в проект составят около 15 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
Руководитель ОГА Максим Куцый уже подписал меморандум о сотрудничестве с директором "Фельдман экопарк" Виталием Ильченко.
Сообщается, что цель заповедника - сохранение популяции диких животных и их адаптация после жизни на улице и в жестоких условиях.
Кроме того, на территории экопарка создадут инфраструктуру для психосоциального отдыха посетителей и реабилитации людей с болезнями легких.
Аналогичный экопарк уже создан в Харьковской области. Ежегодно его посещают до 2,7 миллиона туристов.
Отмечено, что экопарк займет площадь 100 га.
Аналогичные проекты планируется создать в Днепре, Львове, Киевской области и Полтаве.
От государства управляющая компания Фельдман Экопарк просит долгосрочные арендные соглашения на соответствующих территориях и особый налоговый режим (как это реализовано в проектах Мистецький Арсенал и ВДНХ).
Взамен компания берет на себя формирование инвестиционного пакета на реализацию проектов в 100 млн дол.
Экономическая правда
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