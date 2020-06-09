За выходные автогаз в розницу подорожал еще на 10 копеек за литр

За выходные (5-9 июня) розничные сети АЗС повысили стоимость автогаза в пределах 5-45 копеек за литр, средняя стоимость автогаза по Украине 9 июня - 10,65 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

В частности, сеть ОККО в среднем повысила цены на 15 копеек за литр - до 11,22 грн/л, а консолидированная сеть "Привата" повысила стоимость на 20 копеек за литр только в Винницкой и Волынской областях.

Напомним:

За неделю 29 мая - 5 июня средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр (на 3,4%) - до 10,56 гривен за литр.