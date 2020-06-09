Все разделы
Укр / Рус

Водителю такси Bolt можно будет оставлять безналичные чаевые

Вторник, 9 июня 2020, 13:33

Водителю сервиса такси Bolt можно будет оставить безналичные чаевые в течение 15 минут после завершения поездки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы отблагодарить водителя надо оценить поездку на 4 или 5 звезд и выбрать сумму чаевых.

Оставить чаевые можно только в течение 15 минут после завершения поездки.

Сообщается, что 100% суммы чаевых пойдет непосредственно водителю, без комиссий в пользу компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Bolt

powered by lun.ua
Материалы по теме
Еда и самокаты: Bolt запустит в Киеве два новых сервиса летом 3 июня 2020, 17:53
Сервис такси Bolt привлек 109 миллионов долларов инвестиций 26 мая 2020, 15:06
Не нравится? Сваливай! Или почему карантин обнажил уязвимость гиг-экономики 3 апреля 2020, 11:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!