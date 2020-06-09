Водителю такси Bolt можно будет оставлять безналичные чаевые
Вторник, 9 июня 2020, 13:33
Водителю сервиса такси Bolt можно будет оставить безналичные чаевые в течение 15 минут после завершения поездки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Чтобы отблагодарить водителя надо оценить поездку на 4 или 5 звезд и выбрать сумму чаевых.
Оставить чаевые можно только в течение 15 минут после завершения поездки.
Сообщается, что 100% суммы чаевых пойдет непосредственно водителю, без комиссий в пользу компании.
Экономическая правда
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