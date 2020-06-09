Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

9 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 30,01 - 30,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,49 - 26,72 гривни. Евро покупают по 29,60 гривни,, продают по 30,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,61 - 26,68 гривни, евро - 29,73 - 29,78 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,58 - 26,65 гривни, евро - 29,70 - 29,84 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 июня на уровне 26,60.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 гривни (на 5 июня - 29,99 гривни).

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Экономическая правда